Ancisi: "Santa Croce affondata in uno stagno putrescente"

A denunciare la situazione in cui versa la chiesa di Santa Croce è Alvaro Ancisi, Lista per Ravenna, che in un'interrogazione in Comune lamenta la presenza di un acquitrino nei pressi dell'antica struttura che da tempo è oggetto di un lavoro di recupero degli antichi resti e della pavimentazione in mosaico. "In questi giorni - spiega Ancisi - a seguito di alcuni semplici acquazzoni, ciò che vedono dall’esterno i molti turisti che, visitando San Vitale e il mausoleo di Galla Placidia, non mancano di osservare e fotografare Santa Croce, posta lì a lato, è il triste spettacolo di un edificio affondato in uno stagno putrescente. Sul posto c’è una pompa che, quando funziona regolarmente, mantiene la chiesa sollevata dall’acqua, ma che evidentemente appare bloccata. Di qui le domande che pongo al sindaco: se a conoscenza di questa situazione disdicevole per il buon nome di Ravenna turistica e se intende attivare i propri uffici affinché, confrontandosi con la Soprintendenza Archeologia, si possa rapidamente risolvere".