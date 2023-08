Antenna nel parco, scontro in consiglio. Il sindaco: "Il Comune non può opporsi, non siamo pazzi"

"La norma non consente un'ubicazione veramente alternativa, per farlo si devono cambiare le leggi". Il sindaco di Ravenna Michele De Pascale ieri pomeriggio è intervenuto in consiglio comunale durante il dibattito sulle due mozioni della minoranza per revocare la concessione a Wind 3 per l'installazione dell'antenna 5G di via Lanzoni, installata nel parco Montessori, sulla scorta di una petizione firmata da un migliaio di cittadini, alcuni dei quali presenti alla seduta.

La domanda da porsi, argomenta il primo cittadino, è se il Comune può opporsi all'installazione. E "per legge non è possibile, dato che le assegna il massimo livello di interesse pubblico". Senza dimenticare che Fratelli d'Italia "vuole aumentare di 10 volte il limite delle emissioni". Si hanno, prosegue De Pascale, solo dei "margini" sulla corretta ubicazione proponendo un'area a minore danno. E se l'intento, come da ordine del giorno presentato da Chiara Francesconi di Azione, è quello, per esempio "no parchi, sì parcheggi, sono favorevole a perdere sei posti d'auto piuttosto che del verde".

Insomma, ribadisce, "se il Comune non si oppone è perché non può, altrimenti saremmo pazzi ad andare contro 1.000 cittadini arrabbiati". Ma se non c'è spazio in un'antenna esistente "nessuno può vietare l'installazione, prima si installavano sui condomini, ora su suolo pubblico perché il canone è ridicolo". Le due mozioni, conclude, sostengono che i dirigenti hanno sbagliato, "invece hanno applicato la legge in maniera corretta, però il consiglio comunale può dare dei criteri per orientare la scelta. Capisco la rabbia dei cittadini per una normativa sproporzionata a favore delle compagnie, ma raccontare che si può fare diversamente non è vero e il centrodestra va nella direzione di aumentare la sproporzione".

Bakkali: "Urgente cambiare la legge"

"Sento e comprendo - afferma in una nota la deputata Bakkali - la grande frustrazione che stanno provando i residenti della zona di via Cilla dopo l’installazione dell’antenna di telefonia mobile. Questo però è l’effetto di una legge sbagliata approvata nella scorsa legislatura e che toglie ai Comuni sovranità e margine di manovra sulla collocazione delle antenne, tra l’altro a fronte di canoni irrisori certamente sproporzionati rispetto ai colossi economici della telefonia mobile. Quanto succede a Ravenna sta succedendo in decine di città italiane e il copione è sempre lo stesso, ovvero che si mette al centro della polemica il sindaco di turno, a volte di sinistra, a volte di destra e lo si incolpa per non aver impedito la collocazione".

"Questa legge va cambiata - conclude Bakkali - e sono già al lavoro per costruire una proposta che spero possa essere accolta dalla maggioranza, che aumenti i poteri degli enti locali e renda efficaci e inoppugnabili i regolamenti territoriali che individuano le aree più idonee. Spero che gli esponenti della maggioranza di Governo che a livello locale stanno difendendo le ragioni dei cittadini mi aiutino a creare consenso intorno alla mia proposta".