"Anzichè pensare ai disoccupati il Pd si occupa dei nuovi profughi afgani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

"Enrico Letta e il sindaco uscente Michele De Pascale anziché prodigarsi per sostenere la ripresa economica nazionale e ravennate e creare nuove opportunità di lavoro per i giovani, le donne e i ravennati inoccupati pensano a riempirci di nuovi clandestini. Tutto fa pensare, infatti, che il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta che sarà presente nella nostra città lunedì per un comizio elettorale col sindaco uscente de Pascale nell'ormai ex feudo rosso delle Ville Unite, voglia infatti regalare ai ravennati della città, del Forese e dei Lidi un numero consistente di afghani.

La volontà di Letta infatti é suffragata anche dal presidente Pd Stefano Bonaccini che subito ha affermato che per l’accoglienza ai profughi afgani la Regione Emilia-Romagna farà la sua parte, così come tantissimi sindaci Pd della Provincia di Ravenna. Non appena conquistata dai Talebani la capitale afghana Kabul il segretario nazionale del Pd Enrico Letta ha annunciato la sua volontà e quella del suo partito per ospitare in Italia tutti coloro che vorranno uscire dall'Afghanistan I migranti o meglio gli islamici sono una vera e propria ossessione per il segretario Pd.

Solo poche settimane fa aveva affermato che servono nuovi migranti, o che dir si voglia clandestini, come manodopera. Eppure in Italia vi é un alto tasso di disoccupazione giovanile aggravato da una crisi economica gravissima, che nei prossimi mesi si aggraverà ancora di più anche a causa del mancato rinnovo del blocco dei licenziamenti da parte del Governo Draghi di cui lo stesso Pd fa parte. Dal punti di vista della campagna elettorale ravennate, ringraziano il segretario Pd Enrico Letta per la sua sponsorizzazione al sindaco uscente de Pascale, già in fortissima crisi di voti: la sua visita a Ravenna gliene farà perdere molti altri".

Derio Gentilini

Capolista Ravenna s'è desta