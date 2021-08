Approvato il piano per eliminare le barriere architettoniche, Ravenna in Comune: "Doveva essere fatto da anni"

Nel programma presentato in occasione delle elezioni amministrative del 2016 Ravenna in Comune si era impegnata ad approvare un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Martedì, nella seduta del Consiglio Comunale, il Piano è stato finalmente approvato. "Ravenna lo aspettava da tanti, troppi, anni" commenta la lista civica.

"Poiché siamo una forza di minoranza e di opposizione, evidentemente, senza il concorso delle altre forze politiche questo risultato non avrebbe potuto essere agguantato - precisa Ravenna in Comune -. Nessun gruppo politico si è opposto alla delibera di approvazione e tutti i consiglieri hanno votato a favore della immediata eseguibilità. Come ha ammesso durante la seduta l’assessore proponente, Roberto Fagnani: 'Non basta approvarlo ma c’è tanto da fare'. Ha rincarato la dose il consigliere Marco Turchetti del PD parlando per la maggioranza: 'Sicuramente non siamo un esempio'".

L'approvazione del Peba, secondo Ravenna In Comune, è arrivato però con troppi anni di ritardo. "Si tratta di limiti ascrivibili ovviamente alla maggioranza, anzi, alle maggioranze a guida Pd, che hanno amministrato il Comune in questa e nelle precedenti consigliature. Avrebbero avuto la possibilità di arrivare prima a quello che, inevitabilmente, è soltanto un primo passo. Per fare un esempio tra i tanti, il Comune ad oggi ha un servizio di trasporto pubblico che non garantisce a tutti i cittadini di poterne usufruire, né tanto meno un servizio di taxi attrezzato per le persone in sedia a rotelle. Il risultato alla fine conseguito, però, va riconosciuto, va attribuito a tutte le forze politiche. Pur con tutto il ritardo e all’ultimo momento utile, anche questo obiettivo che ci eravamo proposti è stato dunque raggiunto".