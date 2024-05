Approvato il progetto esecutivo per rifare il ponte di via Pugliese a Roncalceci

La Giunta di Ravenna ha approvato il progetto esecutivo del nuovo ponte di via Pugliese a Roncalceci. Dal cronoprogramma dei lavori, tra la preparazione del cantiere e l'apertura al traffico dovrebbero trascorrere 13 settimane. Sul caso di recente era intervenuto il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, che spiega: "Da quando, con l’alluvione del maggio 2023, questo ponte e quindi via Pugliese sono stati chiusi al traffico, il paese di Roncalceci è stato come tagliato a metà. Questa strada, apparentemente secondaria, è infatti il collegamento più agevole tra Ravenna, Roncalceci e i paesi limitrofi. Molto più lungo e intensamente trafficato è il percorso alternativo della statale Ravegnana. Rovinoso, per il fondo malmesso, quello sulla via della via Argine Destro Montone, ostico anche perché percorso dai camion diretti alle imprese agricole. La chiusura del ponte di Ragone, in fase di ricostruzione, impedisce inoltre gli arrivi da Russi e viceversa sulla strada provinciale n. 45. Sopralluoghi compiuti tra il 1989 e il 1992 classificarono già il ponte di via Pugliese tra quelli da ricostruire. Indagini tecniche più approfondite, commissionate dal Comune nel 2011, lo inserirono tra quelli da rimettere in sesto entro il 2018, salvo chiuderlo al traffico. Nulla essendo stato fatto, ci si limitò ad imporvi il divieto di transito per i mezzi pesanti più di 15 tonnellate".

"Con un’ordinanza dell’ottobre scorso il commissario del Governo nazionale, colonnello Figliuolo, addetto alla Ricostruzione post alluvionale del maggio scorso, ha finanziato con 250 mila euro il Comune di Ravenna perché demolisse e ricostruisse il ponte su via Pugliese “entro la stagione invernale 2023” - precisa Ancisi - Dopo nostri solleciti, solamente il 30 aprile 2024 la Giunta de Pascale ne ha però approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, primo passo di un percorso non breve. Con la mia interrogazione, avevo dunque chiesto quando sarebbe stato approvato il progetto esecutivo, condizione indispensabile per procedere poi alla scelta della ditta a cui appaltare i lavori, esprimendo la speranza che via Pugliese potesse essere riaperta prima della stagione invernale. Via Pugliese deve essere riaperta tra ottobre e novembre 2024. Continueremo a vigilare".