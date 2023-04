Area Liberale presenta un referente a Lugo e si struttura in vista delle prossime elezioni amministrative

All’orizzonte c’è la tornata elettorale del 2024. La bussola di Area Liberale è invece orientata verso il territorio della Bassa Romagna. Con questi presupposti è stato presentato sabato mattina a Lugo il nuovo referente territoriale del soggetto politico costituito a novembre scorso dai consiglieri comunali di Faenza Gabriele Padovani e Giorgia Maiardi. Gli ex consiglieri che hanno abbandonato la Lega non sono gli unici rappresentanti di Area Liberale presenti nei consigli comunali delle città in provincia di Ravenna, visto che anche in Bassa Romagna, e più precisamente nel consiglio comunale di Bagnacavallo, sono rappresentati anche da Maurizio Bragonzoni e Amedeo Dell’Amura. Da sabato inoltre, come detto, ci sarà un referente anche a Lugo. Si tratta del 38enne Giulio Drei.

“Quando a giugno scorso presentai Area Liberale a Faenza - ha sottolineato Padovani -, dissi che non si trattava di un progetto solo faentino. Siamo un ibrido tra il civico e il partito e vorremmo essere presenti in più comuni. Per questo, attraverso un rappresentante a Lugo da oggi faremo politica attiva anche nel territorio lughese”. L’obiettivo a breve termine per Lugo, vale a dire entro l’estate, coinciderà con la composizione di una lista di nomi eventualmente da presentare in vista delle amministrative in calendario nel 2024. Sul piano provinciale invece “tra qualche giorno inizieremo con la campagna per il tesseramento - ha proseguito il consigliere faentino -, e come le regole dello statuto depositato impongono, faremo anche il congresso provinciale”.

Oltre a Lugo infatti, Area Liberale intende porre le basi per promuovere una rappresentanza in vari comuni “della provincia di Ravenna. A Bagnacavallo esprimiamo già due consiglieri, che con i due di Faenza fanno quattro. Ci sono partiti nazionali che hanno meno rappresentanti di noi” ha fatto presente Gabriele Padovani, il quale a specifica domanda sulla possibilità di una partecipazione anche alle amministrative di Ravenna nel 2026 ha replicato: “Non vogliamo farci prendere dall’entusiasmo. Ravenna è più generosa e ci concede più tempo. Vorremmo percorrere la nostra strada un passo alla volta”.

Le alleanze comunque potrebbero non mancare, anche in virtù dei rapporti che i rappresentanti di Area Liberale dichiarano di aver costruito nel corso del tempo. “Se parliamo di alleanze politiche i nostri interlocutori sono i civici e il modello di centro destra - ha detto Padovani -. Non abbiamo interessi o dietrologie, di sicuro non saremo mai con il Movimento 5 Stelle, con il Partito Democratico e con tutto ciò che si trova alla loro sinistra. A tutto il resto non diciamo invece di no. Se potremo essere utili per una sorta di ‘trait d’union’ ci può fare solo piacere”. Sul piano dei temi inoltre: “Pragmaticamente io la sintetizzo così: il nostro slogan è ‘Impegnati nel fare’. Credo che le amministrazioni locali debbano curarsi meno della finanza, e dedicarsi di più ai servizi compresi i lavori pubblici, nei quali la leva dei comuni può incidere di più rispetto ai temi di rilevanza nazionale. Vorremmo quindi essere più pragmatici”.

Il primo obiettivo di Area Liberale quindi sarà “consolidarci in provincia di Ravenna. E’ infattibile pensare oggi alle regionali, anche se probabilmente potremo dare il nostro contributo. Diciamo che non c’è ad oggi un precedente per un soggetto come il nostro. Siamo partiti nemmeno un anno fa, e fino a quando non ci tasseranno vogliamo sognare. Il nostro valore aggiunto rispetto ai marchi nazionali sono le persone del territorio. Vedremo quindi strada facendo quale sarà il nostro percorso. A Lugo prima di presentarci con un referente abbiamo fatto alcuni sondaggi ed abbiamo parlato con le forze politiche già presenti per capire quale fosse la possibilità di poter interagire con loro. Diciamo che c’è margine e spazio di manovra perchè abbiamo trovato disponibilità”.