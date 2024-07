Area di sgambamento cani in via Cicognani, Esposito (FdI): "Serve una manutenzione"

"Da più parti mi viene segnalato il pessimo stato della recinzione dell’area sgambamento cani di via Cicognani. La stessa infatti, che tra l’altro affianca il parcheggio bici dell’Istituto Don Minzoni, presenta una recinzione in molti punti deteriorata e con sporgenze pericolose per chi la frequenta e soprattutto per i ragazzi del confinante istituto scolastico. Tale area andrebbe accudita e manutenuta con molta più attenzione e non lasciata all’incuria ed al degrado a scapito di chi la stessa frequenta. Non necessita di molti interventi, ma almeno un minimo bisogna avere cura di farli". Lo afferma il consigliere di Fratelli d'Italia Renato Esposito che deposita sul tema un question time.

Esposito chiede quindi a sindaco e Giunta di "manutenere la recinzione sostituendo le parti danneggiate evitando così situazioni di possibile pericolo per i fruitori dell’area ed i ragazzi del confinante Istituto scolastico - e inoltre di - prevedere un controllo ed una manutenzione periodica per tutte le aree di sgambamento cani presenti nel nostro territorio. Non è infatti pensabile che le stesse, una volta aperte al pubblico, siano poi lasciate abbandonate a se stesse. Se vogliamo dimostrare cura ed attenzione verso i nostri animali domestici, facciamolo nel modo migliore".