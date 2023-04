"Aree verdi indecorose" a Faenza, Liverani (Lega) attacca l'amministrazione manfreda

La Lega torna all’attacco dell’amministrazione comunale di Faenza denunciando pubblicamente lo stato di alcune aree verdi in prossimità di zone residenziali. In un comunicato il consigliere Andrea Liverani ha infatti definito la situazione del verde pubblico “fuori controllo, con erba alta anche lungo le principali arterie stradali”. Il consigliere leghista ha inoltre evidenziato come le condizioni climatiche e le recenti precipitazioni abbiano “favorito la crescita dell'erba che, in alcuni tratti stradali, può rappresentare un pericolo visto che limita la visibilità. Questo è ancora più evidente nel forese dove gli sfalci sono sempre limitati - ha proseguito Liverani -. La manutenzione del verde pubblico è carente anche nei pressi dei principali parchi della Città, come Parco Dejana e Parco Costa. Ci sono giunte diverse segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano erba alta anche in zone frequentate da bambini e animali domestici. Questo non rappresenta soltanto una questione di decoro urbano ma può rappresentare un problema sanitario, visto che la presenza di erba alta supporta il proliferarsi di insetti e parassiti”. Secondo il consigliere “è un problema che si ripresenta annualmente e che evidenzia la mancanza di lungimiranza da parte dell'Amministrazione, la quale non è in grado di programmare gli sfalci". Sulla base di ciò, Liverani ha annunciato la presentazione di un’interrogazione in cui ha chiesto “quando sono previsti gli sfalci lungo le carreggiate e nei parchi, e se siano previsti sfalci straordinari per ripristinare le zone che richiedono un intervento urgente”. La questione quindi sarà oggetto di risposta da parte dell’assessore di riferimento nel corso del prossimo consiglio comunale.