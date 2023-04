Sfalci nelle aree verdi faentine: "Squadre al lavoro in tutto il periodo primaverile ed estivo"

Gli sfalci delle aree verdi sono iniziati il 27 marzo, e la prima fase si completerà alla fine del mese. Così l’assessore del comune di Faenza con delega alle aree verdi Massimo Bosi ha risposto all’interrogazione presentata dal consigliere della Lega Andrea Liverani per rimarcare le numerose aree verdi che qualche settimana fa risultavano non curate: “Un’amministrazione che governa da trent’anni deve sapere che l’erba cresce, e che serve un po’ di pulizia. Alla lunga diventa un problema non da poco, nelle strade strette di campagna oltretutto i pedoni possono correre un rischio” ha sottolineato Liverani.

Secca la replica dell’assessore in quota Movimento 5 stelle Massimo Bosi, il quale ha voluto precisare che “Ogni anno l’Ente fa di tutto per cercare di fare il proprio dovere, dando la precedenza alle aree verdi, e alle scuole. I lavori sono iniziati il 27 marzo, ed entro la fine di aprile si concluderanno i primi sfalci. In città sono attive sei squadre munite di attrezzature professionali e decine di cittadini volontari ci danno una mano con patti di collaborazione. Se la città si mantiene con questo decoro è anche grazie a loro”. Bosi ha poi chiarito che “Le operazioni di sfalcio proseguiranno in tutto il periodo primaverile ed estivo. La pulizia delle banchine stradali è stata affidata ad una ditta esterna dallo scorso anno - e proprio rispetto ad un anno fa - quest’anno il problema è stato calmierato. Sono previsti due periodi di sfalcio uno a maggio e uno a fine settembre”. In tale ambito il primo sfalcio è previsto per mercoledì 3 maggio. Ha concluso poi il consigliere Liverani sollecitando gli interventi.