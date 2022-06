Articolo Uno fa festa a Marina di Ravenna: arrivano Vasco Errani, Livia Turco e Pierluigi Bersani

Con un appuntamento estivo ormai tradizionale, si tiene da giovedì 16 a lunedì 20 giugno la “Festa a Marina” organizzata da Articolo Uno: cinque serate di dibattiti e incontri politici a cui si abbinano serate gastronomiche a tema per un’occasione conviviale aperta a tutta la cittadinanza.

Il giardino della Casa del Popolo Articolo Uno, in viale dei Mille 13 a Marina di Ravenna, aprirà i battenti ogni sera alle 19: a livello gastronomico, ogni cena avrà un tema, a partire dalla serata della cozza di Marina (il 16) per proseguire, sera dopo sera, con la paella, il pesce azzurro, la serata romagnola e la serata finale alla marinara. Tutte le sere è previsto anche menu vegetariano. Ma l’attenzione principale sarà ovviamente sui dibattiti politici, che caratterizzeranno ogni serata, portando a Marina protagonisti di livello nazionale per affrontare le tematiche più stringenti dell’attualità e dell’agenda politica.

Si comincia giovedì sera alle 21 con il saluto di apertura di Elettra Pozzilli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Articolo Uno e Pierangelo Orselli (del coordinamento di Articolo Uno di Ravenna). Quindi il dibattito dal tema “Bisogno di pace – il ruolo dell’Europa e dei Progressisti”, nel corso del quale la responsabile di Amnesy International Emilia-Romagna, Iustina Mocanu, e i consiglieri comunali di Ravenna Coraggiosa, Francesca Impellizzeri e Luca Cortesi, dialogheranno con Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno.

Venerdì 17, il tema del dibattito è “Per una nuova uguaglianza – restituire al lavoro reddito, dignità e diritti”. Ne parleranno Marinella Melandri, segretaria generale Cgil Ravenna, e Mario Mazzotti, presidente Legacoop Romagna, coordinati da Alberto Rebucci.

Il tema di sabato 18 è “Per una transizione ecologica giusta – dall’ambiente in Costituzione alla spinta verso le rinnovabili”. Ne discutono Alessandro Barattoni, segretario comunale del PD e gli assessori Igor Gallonetto (Movimento 5 Stelle) e Gianandrea Baroncini (Ravenna Coraggiosa), coordinati da Alessandra Serafini.

Particolarmente toccante il tema di domenica 19 giugno: “Ricordando Berlinguer”, con Livia Turco (presidente della Fondazione Nilde Iotti), il senatore Vasco Errani di Articolo Uno e il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, intervistati dal giornalista Claudio Visani. La chiusura è per lunedì 20 giugno, sempre alle 21: quando Chiara Geloni intervisterà Pierluigi Bersani (Presidente di Articolo Uno).