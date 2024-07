Assegnate le deleghe ai componenti della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina

Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 92 del 18/07/2024, sono state assegnate le deleghe ai membri della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina. Le deleghe sono consultabili anche sul sito dell’Unione, alla pagina: Giunta presidente e componenti - Unione della Romagna Faentina.

Massimo Isola, Sindaco del Comune di Faenza, Presidente dell’Unione, ha le deleghe per Attività Istituzionali e Legali, Partecipazione e Associazionismo, Protezione Civile, Sanità, Servizi Sociali, Organismi Partecipati, Personale e Organizzazione. Luca Della Godenza, Sindaco del Comune di Castel Bolognese, confermato Vice-Presidente dell’Unione, ha ricevuto le deleghe per Bilancio, Tributi, Patrimonio, Servizi Ambientali, Programmazione, Pianificazione Strategica, Innovazione trasformativa e Smart City, Sistemi Informativi, Comunicazione, Urbanistica e Territorio, Polizia Locale e Sicurezza, Viabilità e Verde Urbano, Mobilità Pubblica.

Federica Malavolti, Sindaca del Comune di Riolo Terme, ha ricevuto le deleghe come Assessore dell’Unione della Romagna Faentina per Turismo, Politiche di Genere, Politiche Abitative, Politiche per l’Integrazione, Parchi, Servizi Educativi e Istruzione, Politiche Giovanili. Maria Diletta Beltrani, Sindaca del Comune di Solarolo, seguirà le deleghe per Sport, Cultura, Politiche Europee, Gemellaggi, Demografia e Statistica. Massimiliano Pederzoli, Sindaco del Comune di Brisighella, Assessore, ha le deleghe per Attività Produttive, Politiche Agricole, Risorse Idriche. Infine, Maurizio Nati, Sindaco del Comune di Casola Valsenio, Assessore, ha ricevuto le deleghe per Lavori Pubblici, Politiche Forestali, Politiche per la montagna, Demanio.