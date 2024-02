A Ravenna un’assemblea per bloccare il traffico di armi: "Fermiamo il massacro del popolo palestinese”

Mercoledì, alle 20.30, presso la Sala Buzzi al civico 11 di via Enrico Berlinguer a Ravenna, si terrà un’assemblea pubblica dal titolo “Blocchiamo il traffico di armi nel porto di Ravenna. Fermiamo il massacro del popolo palestinese”, organizzata da Potere al Popolo con la partecipazioni delle comunità palestinesi emiliano-romagnole e di altre importanti associazioni impegnate a porre termine al conflitto in atto in Medioriente, tra cui BDS (Boicotaggio Disinvestimento Sanzioni) di Ravenna e Bologna e La Comune di Ravenna. L'incontro viene appoggiato anche da Ravenna in Comune.

"A Ravenna come in altri porti passano navi cariche di armi e di morte, che vanno ad alimentare questo nuovo teatro di guerra aggiungendosi a quelli già precedentemente in corso: dall’Ucraina a, da anni, la guerra in Yemen che proprio sulla solidarietà alla Palestina sta vedendo l’apertura di un nuovo fronte che vede impegnato militarmente anche l’Italia con la missione nel Mar Rosso Aspides, lanciata dalla UE - affermano gli organizzatori - Lo scorso dicembre un partecipato presidio davanti all’Autorità Portuale di Ravenna gridava forte e chiaro che la città non voleva più essere testimone silenzioso di questo traffico di morte, protestando contro il passaggio di una nave della ZIM, compagnia navale israeliana che trasporta armi per l’offensiva. Chiamiamo adesso un’assemblea cittadina per costruire insieme un boicottaggio attivo contro le armi nel porto di Ravenna, come è già successo in altri porti sia in Italia che nel mondo, per fermare il massacro del popolo palestinese, per combattere la spinta militarista e avventurista dei nostri governi che ci stanno trascinando verso una guerra totale".