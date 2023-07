Assestamento di bilancio, l'opposizione critica: "Per l'alluvione stanziati solo i fondi delle donazioni private"

Nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale di Ravenna è stato approvato dalla maggioranza, con voto contrario dell'opposizione, il primo assestamento di bilancio del 2023. Una manovra che non è piaciuta alla minoranza. Pur trattandosi di un documento che, tipicamente, viene portato in consiglio dalla Giunta in questo periodo dell'anno, l'opposizione fa notare che "questa annualità è stata caratterizzata da un evento alluvionale che ha pesantemente colpito anche il nostro comune".

Con un documento firmato da Alberto Ferrero (Fratelli d'Italia), Giacomo Ercolani (Lega Salvini Premier), Veronica Verlicchi (La PIgna Città,Forese, Lidi), Nicola Grandi (Viva Ravenna), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e Alberto Ancarani (Forza Italia), l'opposizione sottolinea che "nell'assestamento non è presente neanche un euro a favore degli alluvionati messo a disposizione dall'ente comunale. Le uniche risorse stanziate a favore dei cittadini e riferite all'evento alluvionale sono i circa 6,5 milioni di euro frutto delle donazioni che, per ovvi motivi, sono entrati nel bilancio comunale, ma non sono denaro pubblico bensì fondi erogati da privati, oggi almeno dopo le pressioni grazie alla manovra ed all'inserimento in bilancio questi fondi potranno essere distribuiti ai cittadini, ci auguriamo celerità da parte della Giunta".

"Quello che stona - continuano i consiglieri della minoranza - è la totale assenza di uno stanziamento diretto della Giunta comunale, ci saremmo aspettati che l'Amministrazione comunale di Ravenna, solidale ed inclusiva, avesse stanziato anche un po' di denaro proprio, anche solo anticipando quanto in arrivo dal Governo, il quale ha già stanziato importanti somme per la ricostruzione, ed invece constatiamo che neanche un singolo euro arriverà dalle casse del Comune ai ravennati. Rimane valida una proposta supportata dall’opposizione tutta, che riguarda la necessità di una nuova manovra di bilancio per stanziare i dividendi ricevuti dalle partecipate a favore di imprese e cittadini alluvionati, ma anche su questo punto dalla Giunta e dalla maggioranza solo silenzio".