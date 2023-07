Assestamento di bilancio e ponte di Grattacoppa: si riunisce il consiglio comunale

Martedì, alle 15.30, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “La notte rosa a Marina di Ravenna: bus navetta affollato oltre ogni limite” di Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia; “10 anni dalla scomparsa, quanto mai opportuna l’intitolazione di una strada e/o piazza al cardinale Ersilio Tonini” a cura di Daniele Perini e Davide Buonocore, rispettivamente capogruppo e consigliere Lista de Pascale sindaco; “Alberi ingiustamente tagliati nel parco Teodorico", presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare.

Seguiranno le interrogazioni: "Apriamo ai mezzi di soccorso via Giovanni Frignani per garantire interventi sempre più efficaci", presentata da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco"; “Interventi urgenti sul litorale dopo la mareggiata di novembre arrivano in consiglio comunale col rallentatore”, a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Stradelli retrodunali: compromessa la fruibilità degli stabilimenti balneari per i disabili?”, presentata da Giacomo Ercolani, consigliere del gruppo Lega Salvini premier; "Una nuova piazza Vivaldi per Lido Adriano", presentata da Renald Haxhibeku, consigliere del gruppo Partito democratico; “Ponte fra Torri e Savarna: i lavori durano 2 anni e mezzo anzichè 1 ma non si trovano 30 minuti per rimuovere i cartelli che segnalano l'interruzione”, presentata da Nicola Grandi, capogruppo Viva Ravenna; “Denatalità fenomeno strutturale da contrastare”, presentata da Gianfilippo Nicola Rolando e Giacomo Ercolani, rispettivamente capogruppo e consigliere di Lega Salvini premier; "Cren e crem 2023: quali novità per le famiglie?", a cura di Stefania Beccari, consigliera del gruppo Pd.

Si passerà alla proposta di deliberazione “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale del bilancio 2023/2025 e ricognizione stato di attuazione programmi” su cui relazionerà Livia Molducci, assessora al Bilancio. Sarà quindi esaminata e votata la mozione: “Per la mappatura e il monitoraggio delle situazioni a rischio dissesto idrogeologico e per l’adozione di un piano triennale degli interventi”, congiuntamente all’ordine del giorno “Definire una pianificazione strategica finalizzata alla sicurezza dell’ambiente di Ravenna” entrambi presentati da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi e Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier.

Seguiranno le mozioni “Chiusura del ponte di Grattacoppa erogare contributi ai cittadini di Torri, Grattacoppa, Savarna e Conventello” e “Chiusura del ponte di Grattacoppa erogare contributi alle attività economiche di Torri, Grattacoppa, Savarna e Conventello”, congiuntamente all’ordine del giorno “Per l’ attivazione di un tavolo di confronto tra il Comune e i rappresentanti dei residenti e delle attività finalizzato alla concertazione e agevolazioni fiscali a parziale riduzione dei danni economici subiti per la perdurante chiusura del ponte di Grattacoppa”, a cura di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi.