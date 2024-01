Atti vandalici a Capodanno, Indipendenza: "Frutto dell'intolleranza verso il Cristianesimo"

Nel corso della notte del 31 dicembre, durante i festeggiamenti di Capodanno, su tutto il territorio nazionale, e anche in Romagna, "sono accaduti episodi molto gravi, che hanno messo in pericolo l'incolumità delle persone". Ad affermarlo sono i referenti romagnoli del movimento Indipendenza Daniele Avolio, Monica Garoia, Massimo Viroli e Ugo Viola che denunciano: "Non vi è stato nessun controllo su questo ormai conclamato triste rito tribale del lancio dei 'botti di fine anno'".

"Nel nostro Paese si stanno sempre più verificando di anno in anno anche atti vandalici sui beni pubblici e privati, ma anche e soprattutto la tendenza a vandalizzare i segni del Natale Cristiano come il Presepe", proseguono i rappresentanti di Indipendenza, riferendosi in particolare agli episodi accaduti a Lugo. "Il sindaco Ranalli ha dichiarato che i fatti accaduti la sera di Capodanno, sono stati compiuti da chi probabilmente non si è reso conto di avere offeso la comunità tutta e che sarebbe bene che comprendesse il disvalore di quello che ha compiuto" - per il Movimento Indipendenza invece - chi si è reso reo di questi fatti, sia ben conscio di quello che ha compiuto poiché questo è il frutto di intolleranza verso i segni del Cristianesimo e che il buonismo di questi anni ha permesso di svilupparsi, da parte di chi non ha nessuna intenzione integrarsi nel nostro tessuto sociale e a seguire le nostre regole".

"Temiamo che per perseguire il politicamente corretto della sinistra, il nostro Paese possa essere destinato ad allinearsi ad altri paesi europei quali Belgio Francia e Germania, dove professare il Cristianesimo è già diventato molto difficile. Riteniamo che la misura sia oltremodo colma, e che sia necessario il rigore nel condannare questi atti - conclude Indipendenza che indica un "sistema per evitare queste stragi continue nel periodo di Capodanno", ovvero emettere delle ordinanze "per vietare senza se e senza ma la vendita al pubblico di ordigni pirotecnici, petardi ed altro. I sindaci, sia di destra che di sinistra, la smettano di emettere ordinanze per lavarsi la coscienza senza però poi farle rispettare, perché tutto questo degrado valoriale erode alla base i principi della nostra nazione, assottigliando sempre di più i confini della civiltà".