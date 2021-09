Atti vandalici agli hub vaccinali, Melandri (Comunisti Uniti): "Attacchi ignobili"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Come Lista Comunisti Uniti, e con il suo candidato sindaco Alessandro Bongarzone, esprimiamo solidarietà e siamo vicini a tutto il personale sanitario e non che da mesi è al lavoro senza sosta per garantire il vaccino a tutti i cittadini. Condanniamo fermamente gli atti vandalici che hanno colpito per ultimi gli hub vaccinali di Ravenna, e nei giorni scorsi quello di Forlì. Sono azioni lontane da una società civile e democratica, questi soggetti si battono per la propria libertà di scelta ma vorrebbero toglierla agli altri. Ci teniamo a ribadire la nostra totale fiducia nella scienza e nella sanità pubblica, e con noi a Palazzo Merlato la guerra al virus e la campagna di vaccinazione continueranno, daremo il nostro contributo qualora si dovessero rendere necessarie nuove misure di contrasto alla diffusione della pandemia.

Enea Melandri - Lista Comunisti Uniti per Bongarzone sindaco