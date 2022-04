"No all’aumento delle spese militari": arrivano a Ravenna due nuovi presidi contro la guerra

No alla guerra e all'aumento delle spese militari. E' con questo messaggio che Partito comunista italiano, Partito della Rifondazione comunista e Potere al Popolo organizzano un presidio che si terrà sabato, a partire dalle ore 16.30, a Ravenna, all'angolo tra via Cavour e via Barbiani. Sempre nella giornata di sabato, dalle 9 alle 12, anche la federazione di Ravenna del Partito Comunista (Pc) organizzerà in piazza Sighinolfi, lato Questura, un presidio informativo per esprimere il proprio no alla guerra e all’invio delle armi all’Ucraina.

"Diciamo no all’aumento delle spese militari condiviso da tutte le forze di governo e della finta opposizione di destra che compete col PD per la testa dello schieramento guerrafondaio. L’aumento al 2% della spesa militare - affermano Pci, Prc e Pap - significa sottrarre enormi risorse alla sanità, all’istruzione, alla riconversione ecologica, ai servizi sociali, alla ricerca, all’occupazione. E’ una scelta che prepara ulteriori scenari di guerra e non ha alcuna motivazione di difesa del nostro paese. La Pace non si difende con le armi, ma con un rilancio effettivo dell’ONU, per una Europa che garantisca Pace e giustizia sociale ai popoli".

Oltre a questo, Pci, Prc e Pap esprimono la propria contrarietà anche rispetto alle politiche della Nato, al Governo Draghi e al caro bollette. Un ulteriore 'no' è diretto dai tre partiti di sinistra alle sanzioni contro la Russia: "Le sanzioni economiche alla Russia imposte da USA e Gran Bretagna (costringendo anche la UE ad attuarle) - concludono Pci, Prc e Pap - non sono solo espressione di crudeltà e fredda violenza verso il popolo russo, ma colpiranno in modo duro anche le classi sociali più deboli dei Paesi europei".