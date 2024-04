Aumento Tari, Ancisi (LpRa): "Un provvedimento ingiusto, sia ridotta la tariffa"

Stop all'aumento della Tari. E' quanto chiede, attraverso un ordine del giorno, il consigliere comunale Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), riferendo che sul piano tariffe Tari del 2024 sarebbe previsto "un montante, a carico della cittadinanza, pari a 35,80 milioni di euro, rispetto ai 32,89 del 2023, con un aumento, assolutamente ingiusto a parità di servizio reso, dell’8,8%". Un caso su cui era intervenuta di recente anche La Pigna. Ma Ancisi rincara la dose sottolineando che "a Ravenna la Tari subisce in tal modo un incremento di 7,42 milioni, pari a circa il 25%, negli ultimi quattro anni, periodo in cui la comunità ravennate è stata gravata dalle crisi economiche e sociali provocate dalla pandemia e dall’alluvione, senza che le famiglie abbiano mediamente avuto un aumento palpabile dei loro redditi. D’altra parte, il servizio della raccolta rifiuti è, per giudizio unanime, peggiorato, benché il porta a porta abbia addossato maggiori oneri operativi e nuovi sacrifici all’utenza, sia domestica che aziendale".

"Dagli scarni elementi di valutazione contenuti nella presente deliberazione, risulta che i 606 mila euro degli sconti tariffari con cui vengono “premiate” le famiglie e le imprese per il virtuoso conferimento dei loro rifiuti, vantaggioso per il gestore, Hera spa, sono addebitati a tutti i contribuenti. Allo stesso modo - continua il consigliere di Lista per Ravenna - pur senza darne evidenza nella deliberazione, sono stati caricati sui contribuenti 574 mila euro da versare alla società privata Municipia per la sola riscossione della TARI. Questa funzione potrebbe essere molto meno costosa, tra l’altro non richiedendo il pagamento dell’IVA, se amministrata direttamente dal servizio Finanziario del Comune avvalendosi di Ravenna Entrate, società posseduta interamente da Ravenna Holding, sua cosiddetta cassaforte, che già gestisce e riscuote tutte le altre entrate tributarie dell’ente. Altrettanto all’insaputa del Consiglio comunale, la somma delle bollette non pagate, definite “insolute”, pari a 800 mila euro, sono poste nel montante TARI, caso unico in cui i contribuenti italiani, pagando una propria tassa, devono farsi carico di quanto la stessa non sia pagata dagli altri".

Ricordando come il servizio di gestione dei rifiuti urbani sia esercitato da Atersir, Ancisi pone in rilievo come questa "sia giunta a definire il costo complessivo della Tari 2024" con un montante (base di calcolo delle tariffe Tari) pari a 35.803.922 euro. "Il sistema delle imprese (Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato) ha contestato questo quadro - conclude Ancisi - lamentando inoltre come il provvedimento sia stato calato dall’alto, senza alcun confronto con nessuno. Tale confronto si rende urgentemente necessario, coinvolgendo anche i sindacati che tutelano le famiglie, per i riflessi della Tari 2024, che si temono negativi, sull’applicazione della “tariffa puntuale” prevista nel 2025, secondo cui ogni contribuente pagherebbe la TARI in base alla quantità dei propri rifiuti indifferenziati gettati nella spazzatura". Per questo con il suo odg il consigliere chiede a sindaco e Giunta di "sospendere l’applicazione della presente deliberazione, auspicando da parte di Atersir una riduzione significativa del montante posto a base delle tariffe Tari per il 2024 a seguito di un confronto da svolgere con le associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori".