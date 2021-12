Autisti no vax, guardia veterinaria e fallimento Tozzi: si riunisce il consiglio comunale

Giovedì 23 dicembre alle 15 si riunisce il consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. È disposto che oltre alla presenza in sala del consiglio i consiglieri possano partecipare con collegamento da remoto in modalità videoconferenza.

A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Fallimento Tozzi sud spa e Tozzi srl, quali iniziative per proteggere i lavoratori?”, presentato dal consigliere Lorenzo Margotti (Pd); “Start Romagna: ancora disagi per il bacino di Ravenna”, presentato dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco); “Guardia veterinaria notturna solo nei giorni festivi. Il comune si adoperi per risolvere la crisi”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna – Polo civico popolare).

Si procederà con le seguenti interrogazioni: “Volontariato Ravenna: forte preoccupazione per il futuro del centro servizi di Ravenna”, presentata dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco); “Attivazione del dopo scuola per la scuola primaria ‘Grande albero’ di Madonna dell’Albero”, presentata dalla consigliera Stefania Beccari (Pd).

Seguiranno le proposte di deliberazione presentate dall’assessore Giacomo Costantini: “Convenzione tra la provincia e il comune di Ravenna per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segretario generale”; “Convenzione tra il comune e la provincia di Ravenna per l'esercizio in forma associata delle funzioni di segreteria generale”; “Ricognizione periodica società partecipate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016”. Infine verranno presentate dall’assessora Federica Del Conte due proposte di deliberazione: “Manifestazione di volontà a vendere mediante trattativa privata una porzione di immobile di proprietà comunale sita a Sant'Alberto in via Nigrisoli 22”; “Piano urbanistico attuativo sub 12-13 in Darsena in variante al Poc Darsena località: Ravenna via D’Alaggio, via Pirano, via Cherso, via Albona - ditta: Ravenna srl, Palatium srl”.