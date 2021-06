Auto e camion a velocità folle: sarà installato un nuovo velox e anche le telecamere

Via Chiavica Romea non è solo una strada del centro urbano di Ravenna diretta al quartiere San Giuseppe, ex Villaggio Anic, ma una vera e propria arteria di comunicazione tra il centro storico e il nord-est della città

Il 17 maggio scorso Lista per Ravenna aveva rivolto al sindaco l’interrogazione intitolata: “Via Chiavica Romea non è più una strada di campagna, Problemi di sicurezza da risolvere”. Questa strada, infatti, non è solo una strada del centro urbano di Ravenna diretta al quartiere San Giuseppe, ex Villaggio Anic, ma una vera e propria arteria di comunicazione tra il centro storico e il nord-est della città. "La percorre perciò un transito veicolare incurante del limite di velocità, grazie anche al fatto che conduce direttamente e rapidamente, da un lato, alla strada provinciale Sant’Alberto e ai vari sobborghi della periferia nord di Ravenna situati oltre la ferrovia, e dall’altro alla statale Romea Nord verso tutto il nord-est oltre la città e il litorale. Tale ultimo tragitto è praticato in particolare da automezzi pesanti oltre il limite di portata concesso, come scorciatoia per arrivare o uscire dal centro urbano - spiega il Capogruppo Anvaro Ancisi - Da anni, i residenti, preoccupati dei pericoli che incombono su chi transita in via Chiavica Romea, e degli incidenti avutisi, chiedevano al Comune di introdurvi dei dissuasori di velocità. A fine aprile 2018, il sindaco aveva espresso la volontà che su questa strada fosse installato un velobox nel giro di qualche mese".

Nulla essendo stato fatto nel frattempo, Lista per Ravenna aveva dunque chiesto al sindaco che via Chiavica Romea fosse dotata di “dispositivi volti almeno a ridurne lo stato di pericolosità, come prima cosa il velobox assicurato dal sindaco, senza escludere il possibile ricorso a sistemi di rallentamento della velocità, quali le bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, o comunque ogni altra misura ritenuta efficace e praticabile dai tecnici comunali del servizio competente”. “Stiamo effettuando le verifiche, insieme al Comandante della Polizia locale, per scegliere, visto che la strada dal punto di vista del Codice lo consente, l’isola adatta per potervi installare un velobox, richiesta che ci trova d’accordo - ha risposto l'assessore Roberto Fagnani - Valutiamo, insieme all’ufficio Strade, l’eventuale introduzione di cartellonistiche o di strisce verticali o orizzontali. Per quanto riguarda, invece, il transito degli autocarri pesanti nel quartiere San Giuseppe, abbiamo recentemente presentato un piano alle associazioni di categoria che prevede l’inserimento di telecamere sanzionatorie per i mezzi di portata superiore a quella consentita”.