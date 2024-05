Autobus, taxi e Dengue: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 28 maggio, alle 15,30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Come coprire i buchi delle corse di Start Romagna a Ravenna?”; “Esigenza di chiarezza e modifiche su tagli del Governo a Comuni e Province che hanno fondi Pnrr”; “Nuovo ponte di via Pugliese compie il primo passo. Finanziato dallo Stato, doveva essere finito entro il 2023. Aspetta la ricostruzione da 30 anni”; “Affrontare con decisione il fenomeno dei taxi abusivi”; “Parco Teodorico e il caos generato dall’ordinanza comunale illegittima”.

Seguirà la trattazione delle interrogazioni: “Rincari delle bollette del gas di Hera con particolare riguardo al rispetto delle finestre utili alla Comunicazione dell’autolettura da parte dei cittadini e alle modalità con cui viene determinato il consumo stimato dei metri cubi di gas in bolletta”; “Stalli rosa presso il Cmp di Ravenna”.

Successivamente saranno discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione: “Approvazione della convenzione per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti sul territorio del comune di Russi e dei cani che entrano al canile comunale di Ravenna a seguito di richiesta di rinuncia di proprietà da parte dei cittadini di Russi per gli anni 2024-2025 -2026”; “Approvazione dello schema di Protocollo di intesa per la costituzione del gruppo industriale del Tpl in Emilia-Romagna’ tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Provincia e Comune di Ferrara, Provincia e Comune di Modena, Provincia e Comune di Reggio Emilia, Comune di Piacenza, Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Forlì, Comune di Cesena, Provincia e Comune di Ravenna, Provincia e Comune di Rimini”.

Due le proposte di ratifica che saranno trattate: “Ratifica - ai sensi degli artt.42 comma 4 e 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000 - deliberazione di giunta comunale pv 200 del 07/05/2024 avente ad oggetto ‘Variazione di bilancio 2024 - eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022 - ocdpc n. 966/2023. Stanziamenti contributi per privati ed attività produttive e trasferimenti regionali decreto presidente della giunta regionale n.9 del 26/01/2024”; “Ratifica - ai sensi degli artt.42 comma 4 e 175 comma 4 del d.lgs. 267/2000 - deliberazione di giunta comunale pv 197 del 07/05/2024 avente ad oggetto ‘Variazione di bilancio: rimodulazione del piano finanziario del progetto, interamente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le Politiche antidroga, denominato ‘Troppo tardi per tornare indietro’”.

Infine, saranno discussi e votati i seguenti ordini del giorno: “Servizio bus soppresso nel nuovo quartiere Antica Milizia. Ripristinarlo dignitosamente”; “Non sottovalutare il pericolo Dengue”; “Tante stazioni delle corriere a Ravenna, ma tutte indegne”.