Avvelenamenti di animali, ciclabili e ponte di Grattacoppa: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì alle 15,30 si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta sarà data risposta ai seguenti question time: “Sospetti avvelenamenti di specie animali nel parco Teodorico” presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Strade ingombre da foglie e aghi di pino: intervenire con urgenza per evitare che diventino un pericolo in caso di pioggia”, a cura di Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia; “Situazione area sgambamento cani in via Galilei” di Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle. La presidente del consiglio comunale, Ouidad Bakkali, darà quindi comunicazione delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini.

Seguirà la trattazione delle seguenti interrogazioni: “Su tratto strategico di via Chiavica Romea ammalorato e pericoloso”, “Non più rinviabile una ciclopedonale tra Ravenna e Porto Corsini”, “Un algoritmo per rintracciare gli evasori della Tari. Pagare tutti, per pagare meno”, e “285 bici rosse in cerca d'autore”, presentate da Alvaro Ancisi capogruppo consiliare Lista per Ravenna - Polo civico popolare; “Maggiori controlli sullo stato di consegna delle asfaltature sugli scavi nelle strade” a cura di Alberto Ferrero, capogruppo Fratelli d’Italia; “Strade vicinali quali sono le intenzioni dell’amministrazione”, presentata da Giacomo Ercolani, capogruppo Lega Salvini premier. Si passerà all’esame e al voto della proposta di deliberazione “Approvazione modifiche statuto di A.m.r. srl consortile” su cui relazionerà l’assessore alle Società partecipate Giacomo Costantini.

Sarà la volta delle proposte di ratifica delle seguenti deliberazioni di giunta: "Attuazione progetti adozione dell'app io", "Migrazione al cloud" e "Adozione piattaforma pagoPa" da finanziare nell'ambito del Pnrr missione 1 componente 1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa e relativa variazione di bilancio"; "Variazione al Dup 2022/2024 - al Bilancio di previsione 2022/2024 - al Programma triennale LL.PP. 2022/2024 e al Piano investimenti 2022/2024 - annualità 2022 a seguito concessione di contributo per lavori di efficientamento energetico mediante la sostituzione degli infissi presso scuola secondaria di primo grado "M. Montanari" via Aquileia 31- missione 2 componente 4 linea 2.2 finanziato dall'Unione europea Next generation Eu e approvazione progetto definitivo / esecutivo cup”; “Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per l'affidamento del servizio di supporto allo sportello per informazioni, orientamento e assistenza amministrativa per i procedimenti inerenti l'immigrazione del Comune di Ravenna".

Infine si passerà alle mozioni: “Chiusura prolungata del ponte di Grattacoppa concedere contributi alle attività economiche di Torri, Grattacoppa, Savarna e Conventello”, “Chiusura ponte Grattacoppa concedere agevolazioni fiscali alle attività economiche di Torri, Grattacoppa, Savarna e Conventello”, “Chiusura ponte Grattacoppa concedere agevolazioni fiscali ai residenti contribuenti di Torri, Grattacoppa, Savarna e Conventello” presentate da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna – Città forese lidi.