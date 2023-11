Azione, nuovo Congresso provinciale a Ravenna: ci sarà anche Matteo Richetti

Sabato mattina, alle 9:30 presso la sala D’Attorre di via Ponte Marino 2 a Ravenna, si terrà il secondo Congresso provinciale di Azione. Sarà l’inizio di un percorso congressuale che esprimerà anche i nuovi organi dirigenti regionali e nazionali dl partito di Carlo Calenda. La prima parte della mattinata, alla quale è possibile accedere anche senza iscrizione al partito, verrà aperta dall’intervento del deputato Matteo Richetti e si chiuderà con la relazione del candidato segretario Filippo Govoni. Nella seconda parte verranno eletti il segretario, il Consiglio direttivo e la figura di presidente provinciale.

“In questi anni ci siamo radicati in modo significativo a Ravenna anche grazie alla nostra presenza in Consiglio Comunale, che ci ha permesso di contribuire su temi a noi cari come sanità, energia, infrastrutture e cultura. Ma dopo l’ottimo risultato ottenuto alle scorse elezioni politiche in tutto il territorio provinciale, ci sentiamo in dovere di lavorare per estendere il radicamento anche negli altri comuni e lo faremo con un Direttivo fortemente rinnovato, composto in gran parte da giovani - sottolinea l’attuale segretario provinciale Filippo Govoni - Le elezioni amministrative ed europee della prossima primavera saranno un banco di prova fondamentale e un’occasione per declinare la nostra visione politica a livello locale. Una visione che esce dagli schemi del bipolarismo per dare spazio alle idee che servono ai cittadini. Idee praticabili, sostenibili e ancorate alle culture riformiste”.