Azione, Più Europa e Pri: "Anche da Ravenna sostegno al programma di Cottarelli"

E’ stato presentato il 10 marzo a Roma il comitato scientifico, presieduto da Carlo Cottarelli, che lavorerà su un “programma per l’Italia” per offrire ai cittadini soluzioni programmatiche concrete che si ispirino alle tradizioni liberal-democratiche e riformatrici e ai valori repubblicani ed europeisti, in favore di una società aperta e un’economia di mercato. Tra i promotori ci sono Azione, Più Europa e il Partito Repubblicano.

Questo gruppo avrà il compito di elaborare proposte per risanare l’Italia, la sua economia e il suo tessuto sociale, mantenendo un saldo ancoraggio europeo ed atlantico e coinvolgendo soprattutto personalità indipendenti del mondo della cultura, dell’economia, delle professioni, del lavoro, dell’imprenditoria, del volontariato e della politica. I punti di partenza sono legati a temi di grande peso come l’uguaglianza delle opportunità, il merito come principio di base, la questione delle legalità, la solidarietà.

“Anche a Ravenna seguiamo con molta attenzione questo lavoro e siamo pronti a dare il nostro contributo collegandolo a temi centrali anche nel nostro territorio – dichiarano Stefano Ravaglia (segretario comunale PRI), Filippo Govoni (responsabile provinciale Azione) e Nevio Salimbeni (portavoce di +Europa gruppo “società aperta”) – questo impegno comune è un elemento forte di prospettiva per il mondo che rappresentiamo e va anche ben oltre alle singole scelte contingenti che verranno fatte a livello locale. E’ molto importante - concludono i responsabili dei tre partiti ravennati - che questo lavoro programmatico divenga elemento comune per rappresentare un’alternativa credibile, che provi a cambiare la politica in questo Paese, ricostruendo una relazione di fiducia e di opportunità e protagonismo per i cittadini”.