Baby gang a Milano Marittima, Progetto Cervia: "Silenzio assordante da parte del Comune"

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato l'appello di una mamma che denunciava l'aggressione avvenuta a Milano Marittima, quando il gruppo di amici di suo figlio è stato vittima di uno scippo a cui sono seguiti calci e pugni. Sull'episodio interviene la lista civica Progetto Cervia: "La cosa che più ci ha lasciato interdetti è stato il tentativo di alcuni di minimizzare l’accaduto, battezzandolo come una “ragazzata” e come fenomeno isolato - commentano dalla lista - Ciò che invece richiama alla mente questo episodio sono gli infausti echi della stagione passata, quando la tranquillità della nostra località era continuamente funestata da questi eventi divenuti poi, nel passare del tempo, una vera e propria escalation di violenza e di delinquenza. A confermarlo, i dati dell’anno scorso, divulgati dal Comitato Provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza: +36,84% le lesioni dolose, +77,78% i reati di percosse e +37,62% quelli di danneggiamento".

"Quello che temiamo più di tutto e che temono cittadini e turisti è proprio questo ritorno, e sottovalutare il problema che oggi si è ripresentato sarebbe commettere lo stesso errore della stagione passata - continuano - Le regole, nonostante la pubblica tirata di orecchie all’Amministrazione da parte del Prefetto, non sono cambiate rispetto all’anno scorso: ci si rintana dietro ordinanze perennemente disattese e non supportate da controlli da parte della Polizia locale (peraltro ne è stata annunciata una nuova in arrivo, che attendiamo con non poca curiosità), non vi è una reale presa di posizione da parte del Comune che, come ormai ha dimostrato su tante altre questioni poste sul tavolo della discussione, si trincera nel silenzio più assordante e nel totale lassismo di chi spera che qualcun altro intervenga. E’ un atteggiamento che danneggia il nome della città, che danneggia quegli operatori che bene stanno facendo per la nostra località e per rilanciarla dal punto di vista turistico ed economico, ben più grave dei fatti citati dalla stampa".