Baby gang, Liverani (Lega): "Grave bocciatura della nostra proposta, Regione vuole minimizzare il fenomeno"

Il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, esprime profonda preoccupazione e definisce “gravissima” la bocciatura della sua risoluzione volta a contrastare il fenomeno delle baby-gang. Il leghista faentino “ritiene che tali gruppi siano alla base della situazione di profonda incertezza, insicurezza e pericolosità in cui versano oggi le nostre città, in cui violenze, rapine e furti sono all'ordine del giorno”.

Liverani respinge “l'idea di minimizzare il fenomeno, sottolineando come sia superflua, apparente e pretestuoso il distinguo che cercano di sostenere coloro che parlano di disagio giovanile anziché di baby-gang, poiché i membri di queste ultime sono noti e il problema non può essere trascurato”. Il leghista critica pertanto “la sinistra per la cecità con la quale minimizza il problema delle baby-gang, confermandosi distante dai problemi reali dei cittadini, che affrontano quotidianamente le conseguenze di queste attività criminali”.

A tal proposito Liverani snocciola dati Istat, che parlano di un aumento del 15% dei minori denunciati o arrestati in Italia nel biennio 2020-2021, con il 45,7% di minori di origine straniera, sottolineando altresì la situazione preoccupante nella quale versa la nostra regione. “Particolarmente inquietante è il proliferare di aggressioni su treni e mezzi di trasporto pubblico, che mettono in evidenza la necessità di provvedimenti adeguati per garantire la sicurezza del personale di bordo e dei passeggeri” conclude.