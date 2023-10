Bacini ex zuccherificio di Mezzano, Ancisi (LpRa): "Area in rovina, di chi sono le responsabilità?"

Il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ha inviato un esposto al Comando del gruppo Nucleo Forestale dei Carabinieri di Ravenna per far luce sullo stato dei bacini di decantazione dell’ex zuccherificio di Mezzano, "Zona di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, creata dall'Unione Europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali. Collocata sul lato sud dell’omonima via, questa zona occupa 39 ettari del territorio comunale di Ravenna, di cui è gestore la Regione Emilia-Romagna", spiega Ancisi.

Alla fine degli anni ’90 i bacini sono stati oggetto di interventi di bonifica ambientale che hanno comportato la rimozione di infrastrutture e macerie, oltre che l’abbassamento degli argini perimetrali, la piantumazione di alberi e arbusti autoctoni sugli argini per creare ambienti idonei alla fauna selvatica. Era stato anche realizzato "un sistema di circolazione controllato delle acque, indispensabile per il loro mantenimento a regime trattandosi di bacini collegati solo parzialmente alla rete dei fossi di scolo - prosegue Ancisi - All’interno dei bacini, in rapida via di naturalizzazione, sono ora catalogati estesi canneti, specchi d’acqua e folte macchie di salici e sambuchi, con la presenza di almeno 277 specie floristiche e di numerose specie faunistiche, tra cui 18 uccelli di interesse comunitario".

La situazione attuale, tuttavia, sarebbe ben diversa. Nel suo esposto Ancisi afferma: "Tutti gli specchi d’acqua sono disseccati, essendo venuto a mancare l’indispensabile rifornimento idrico assicurato da una pompa, inattiva da non si quando e perché, che attinge acqua dal fiume Lamone tramite un fosso collocato a breve distanza dalla Zona, sul lato est. Tutti i bacini versano in stato comatoso, privi dell’eccezionale vitalità offerta dalla preponderante fauna acquatica, letteralmente sparita, tra cui le sei specie di uccelli nidificanti di interesse comunitario più pregiate (Tarabusino, Cavaliere d’Italia, Martin pescatore, Averla piccola e, soprattutto, Sterna zampenere e Piovanello pancianera), limicoli, anatidi, anfibi, ecc. Le due altre ZPS della provincia di Ravenna, quelle di Conselice e Massalombarda, sono invece nei loro pieni rigoglio e vigore".

Il consigliere di Lista per Ravenna ipotizza dunque che quanto il processo di tutela dell'area "sia stato clamorosamente trasgredito, nel qual caso si potrebbe ipotizzare una o più delle fattispecie punite dall’art. 452 bis del codice penale: compromissione o deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente delle acque o di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna". Per questo, Ancisi chiede alle forze dell'ordine di "verificare quali siano la realtà e l’andamento effettivi dei fatti segnalatimi, nel caso accertandone le cause e le responsabilità, ma soprattutto provvedendo affinché si provveda tempestivamente a ripristinare lo stato di salute e di vitalità dei bacini ex zuccherificio di Mezzano".