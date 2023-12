Bagnacavallo, approvati bilancio e dup: previsti oltre 11 milioni di investimenti

Il Consiglio comunale di Bagnacavallo ha approvato nella seduta di martedì 19 dicembre il Bilancio di previsione 2024-2026,l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup)2024-26 e il Programma triennale dei lavori pubblici assieme al connesso elenco annuale per il 2024. L’approvazione è avvenuta con 9 voti favorevoli (gruppo Pd) e 2 contrari (Lega, Nuova Bagnacavallo). Nel suo intervento la sindaca Eleonora Proni ha sottolineato come si tratti degli ultimi documenti di programmazione approvati prima della fine del mandato. Documenti che tengono necessariamente conto dello scenario completamente ribaltato dai drammatici eventi degli ultimi anni: la pandemia nel 2020-2021, la guerra in Ucraina dal 2022 a cui si è aggiunta negli ultimi mesi la recrudescenza del conflitto medio orientale e, infine, le due alluvioni che hanno colpito il nostro territorio nel maggio 2023.

"Tutti eventi che hanno necessariamente imposto cambi di scelte e priorità, ma che non hanno impedito di proseguire con importanti progetti e investimenti che vanno a potenziare e a riqualificare l’importante rete dei servizi alla persona presenti sul territorio. La qualità del benessere di una comunità, e anche la scelta di dove radicarsi per vivere e lavorare, si realizza infatti anche attraverso la presenza e l’accessibilità di servizi che accompagnano le persone nelle diverse fasi della propria vita – ha concluso la sindaca Proni – dall’infanzia alla terza età, con particolare attenzione alle diverse fragilità, dalle politiche culturali alla valorizzazione del volontariato, dalla qualità urbana a quella ambientale, dal sostegno al tessuto economico alla tutela dei diritti di ciascuno di noi. L’impegno di questa Amministrazione in questi ultimi mesi di mandato sarà perciò orientato a concentrare l’attenzione sul binomio inscindibile fra il territorio e chi nel territorio vive e se ne prende cura: le persone".

Per quanto riguarda gli investimenti, ammontano a oltre 11 milioni di euro quelli previsti per i lavori in programma a partire dal 2024, che si vanno ad aggiungere ai numerosi cantieri già avviati nel corso di quest’anno. Gli investimenti principali riguarderanno: i ripristini della viabilità danneggiata dall’alluvione; nuove opere nell’ambito del Pnrr, in particolare per la messa in sicurezza del territorio (completamento del bacino di laminazione del Redino, interventi sulla rete scolante della frazione di Glorie); interventi per favorire la mobilità ciclabile; lavori di efficientamento energetico e cura del territorio, accanto a nuove opere con le quali prosegue il percorso di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell’edilizia scolastica intrapreso da anni.