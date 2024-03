Bagnacavallo, si inaugura il comitato elettorale di Matteo Giacomoni

Sabato a partire dalle 17:30, in via Mazzini 16 a Bagnacavallo, si terràl’inaugurazione del comitato elettorale a sostegno della candidatura di Matteo Giacomoni a sindaco di Bagnacavallo. Durante l’evento sarà possibile conoscere il candidato del centrosinistra in un contesto informale per scambiare opinioni, condividere idee e proposte per costruire una Bagnacavallo per tutti. Alcuni ospiti bagnacavallesi affiancheranno Giacomoni nel racconto dei temi di campagna elettorale, delle proposte per una comunità, un territorio e un futuro per tutti. Non mancheranno i sapori della tradizione e momenti di convivialità. Il comitato elettorale è per Giacomoni “uno spazio collettivo, una zona franca, un luogo libero di incontro e confronto dove immaginare e progettare insieme una Bagnacavallo per tutti.”