Bagnacavallo, Medri (Lega): "Asfalto danneggiato e alberi caduti. Serve un intervento su via Pieve-Masiera"

"Strada dissestata e pericolosa, bisogna intervenire" a dirlo è il consigliere comunale Denny Medri, riferendosi a via Pieve-Masiera, una delle arterie principali di Bagnacavallo. "In questa via, la presenza di pini marittimi, specie famosa per il suo apparato radicale in superficie - precisa Medri - ha prodotto un pericoloso danneggiamento del manto stradale, andando così a creare situazioni di potenziale pericolo per ciclisti, pedoni e automobilisti".

"Un altro fattore di pericolo è rappresentato poi dalla possibile caduta di rami e alberi durante gli eventi temporaleschi o nevosi, l'ultimo verificatosi la scorsa estate e durante il quale due pini sono caduti su un'abitazione, arrecando ingenti danni. Per questo motivo - conclude il consigliere leghista - abbiamo presentato un'interrogazione, in cui chiediamo se siano previsti tempestivi lavori per il rifacimento della sede stradale e lavori straordinari per la messa in sicurezza degli alberi".