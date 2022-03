Bagnacavallo, nuovo consigliere Pd e due nuovi capigruppo in consiglio comunale

Si è tenuta martedì 1 marzo una seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo in cui, in seguito alla nomina di Francesco Ravagli ad assessore, si è provveduto alla surroga con il consigliere Pd Alessandro Randi. Inoltre il Pd ha designato come nuova capogruppo la consigliera Claudia Tassinari, mentre capogruppo del Gruppo misto è Luca Zannoni.