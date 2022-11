Bagnara, “bilanciare lo spegnimento dell'illuminazione pubblica

Fabio Pelosio dirigente de “Il Popolo della Famiglia“ di Baganara di Romagna, interviene in proposito alla decisione presa dall'Amministrazione Comunale relativa allo spegnimento dell'illuminazione pubblica al fine di concorrere al risparmio energetico. "Assistiamo ad una diatriba ove da una parte la giunta comunale si trova a far fronte ad evidenti criticità legate alla gestione dei costi energetici, mentre dall’altro si pone un altrettanto evidente problema legato alla sicurezza ed al degrado - afferma Palosio -. Fattori che caratterizzano in negativo la nostra città, rendondola, purtroppo, più esposta a fenomeni legati alla gestione della criminalità, oltre che a contribuire ad un generale senso di decadimento. Tutelare i cittadini e bilanciare lo spegnimento della pubblica illuminazione diviene, a questo punto, una prerogativa di rilievo" conclude l’esponente locale de “Il Popolo della Famiglia”.