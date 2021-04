Bagnini e vaccini, il Pd replica alla Lega: "Una sterile polemica"

"Bene ha fatto la Cooperativa Bagnini di Cervia, come tante altre, ad aderire all'invito del governo chiedendo alle proprie associate di mettere a disposizione i propri spazi per poterlo fare, a testimonianza della grande attenzione che da sempre la Cooperativa porta ai temi della sicurezza, della accoglienza, della immagine della nostra località". Il segretario del Pd di Cervia, Mauro Conficoni, risponde così alle osservazioni esternate dalla Lega circa le priorità sulla campagna vaccinale.

"Come sempre più spesso accade, il partito della Lega di Cervia parla a sproposito di cose che non conosce - attacca Conficoni -. Il nuovo Governo Draghi, di cui la Lega fa parte, e dovrebbe anche saperlo, ha avviato sia chiare disposizioni nazionali su chi si deve vaccinare sia dove poterlo fare. Le associazioni di categoria, Confindustria per prima e Legacoop anche, hanno aderito all’appello del Governo chiedendo alle proprie associate di mettere a disposizione i propri spazi per poterlo fare. Punto. Bene ha fatto la Cooperativa Bagnini di Cervia, come tante altre, ad aderire a questo invito, a testimonianza della grande attenzione che da sempre la Cooperativa porta ai temi della sicurezza, della accoglienza, della immagine della nostra località".

"E la Lega di Cervia, al solito, monta una sterile ed inutile polemica, alludendo ad altro, citando fatti non veri, probabilmente tutto montato ad arte per altri scopi, al fine di seminare zizzania, cosa che le viene benissimo. Vediamo chiaro, in questo, un tentativo di strumentalizzare e cercare di condizionare il prossimo rinnovo del consiglio della Cooperativa Bagnini di Cervia, il che sarebbe ancora peggio - prosegue il segretario dem -. Ci dispiace che chi si siede in Consiglio Comunale, prima di scrivere sui giornali, non legga bene anche cosa scrive, non studi gli atti, non si informi. Ma questa è la Lega di Cervia: solo frasi fatte, allusioni, distorsioni della realtà. Si rassegnino, le elezioni sono ancora lontane e la qualità delle persone viene sempre fuori. Il Pd di Cervia è sempre al fianco delle imprese e dei cittadini che si comportano secondo le regole, che pensano al bene della comunità e che, come la cooperativa Bagnini fa da anni, costituiscono un modello di “ buone prassi” nazionale ed internazionale".