Baiona, Ancisi (LpRa): "Infernale imbuto di camion diretti a Marcegaglia"

Il 16 marzo 2021 rivolsi al sindaco un’interrogazione che intitolai: “Marcegaglia e via Baiona, conflitto da risolvere con urgenza”, uno dei tanti problemi di grave inadeguatezza e insicurezza che affliggono questa strada. Siccome si tratta dell’unica arteria viaria che colleghi direttamente i tre lidi nord di Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti con la città di Ravenna, si possono comprendere anche il disagio e la preoccupazione dei loro abitanti, che a Ravenna devono recarsi spesso, se non quotidianamente, per ragioni di lavoro o per accesso ai servizi pubblici, ad esempio tutte le scuole superiori e i centri commerciali.

Punto infernale di snodo è la rotonda degli Ormeggiatori, dove via Baiona, provenendo da Ravenna, incrocia via Canale Magni, che raccoglie, partendo dalla rotonda degli Spedizionieri, la gran massa degli automezzi pesanti in arrivo dalla statale Romea DIR e dalla via Romea Nord, diretti a Marcegaglia o alle altre numerose industrie e attività imprenditoriali della stessa via Baiona. Qui si forma periodicamente una specie d’imbuto tra via Canale Magni, la via Baiona vecchia e Marcegaglia, a causa del blocco del traffico su via Canale Magni. In questi giorni, la fila dei camion ferma alla rotonda degli Ormeggiatori partiva addirittura dalla rotonda degli Spedizionieri, lungo gli oltre due chilometri dell’intera via Canale Magni. Pervengono insistentemente a Lista per Ravenna fotografie e resoconti di manovre arrischiate e pericolose utili per aggirare l’ostacolo: autocarri che percorrono, anziché la via Baiona vecchia, quella nuova, a loro vietata; lavoratori di Marcegaglia che il più delle volte, per timbrare in orario, imboccano la rotonda degli Ormeggiatori contromano; il sorpasso azzardato di un bus con minori a bordo, ecc. Si invoca ad alta voce qualche rimedio.

L’interrogazione mi permise di pubblicare che già il 23 gennaio 2020 Marcegaglia, volendo tagliare la testa al toro, aveva presentato al Comune di Ravenna un progetto per realizzare un proprio sistema di viabilità e di parcheggi atto a consentire ai mezzi pesanti in attesa di entrare nello stabilimento senza accumularsi in lunga sosta su via Baiona vecchia e su via Canale Magni. Il progetto prevede di costruire nuove corsie di accesso all’area aziendale non più da questa strada, ma da via Gente di Mare. Compiuti tali lavori, il traffico aziendale di entrata, stazionamento ed uscita dei mezzi pesanti di trasporto e quello veicolare dei dipendenti potranno svolgersi in maniera ordinata, senza confliggere più tra di loro e col traffico, comunque esorbitante, di via Baiona. Raccomandai al Comune di Ravenna che semplificasse e velocizzasse al massimo le procedure burocratiche e amministrative affinché Marcegaglia potesse appaltare e compiere speditamente la sua opera, già fin troppo ritardata. Seguendone l’iter, mi rallegrai del fatto che, al massimo entro la primavera stessa del 2021, sarebbe stata rilasciata a SNAM l'autorizzazione a realizzare l’allacciamento di Marcegaglia al metanodotto proveniente da sud-ovest, dando via libera al progetto di nuovo ingresso alla Marcegaglia, con cui interferiva. Passati quasi due anni non se n’è saputo più niente. Interrogo dunque il sindaco perché mi sappia dire, in Consiglio comunale, a che punto è giunto il progetto Marcegaglia di cui sopra e quando l’opera possa essere portata a compimento, si spera rapidamente.

Alvaro Ancisi - Lista per Ravenna