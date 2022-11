Bakkali nominata nella Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati

Si sono concluse mercoledì le nomine delle commissioni della Camera dei deputati. La parlamentare ravennate Ouidad Bakkali farà parte della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni.

"Era un obiettivo condiviso con il territorio - ha dichiarato Bakkali - quello di poter presidiare una commissione strategica per lo sviluppo di tutto il territorio provinciale. La commissione è infatti centrale per gli asset più importanti dello sviluppo di Ravenna e di tutta la sua Provincia: sistemi portuali, trasporto marittimo e interno, sistema aeroportuale e il trasporto aereo, trasporto merci e logistica, strade e autostrade, trasporto ferroviario, mobilità sostenibile e trasporto pubblico locale. Altro ambito strategico di attività della commissione riguarda la transizione digitale, a partire dalla strategia sulla banda ultra larga e l’infrastrutturazione digitale che passa per una parte importante dai finanziamenti del Pnrr. Inoltre la Commissione tratta di informazione e comunicazione, quindi ambiti riguardanti anche editoria, giornalismo, servizio pubblico e radiotelevisivo, Agcom. Il mio impegno sarà quindi massimo per presidiare le politiche e le azioni che il Governo metterà in campo su questi ambiti delicati per il nostro territorio a partire dalle strategie e dalla realizzazione del Pnrr. Collaborerò, anche in ottica trasversale, per i progetti di sviluppo che riguarderanno il nostro territorio".

Sulla nomina è intervenuto anche il segretario Pd Alessandro Barattoni: Sono estremamente soddisfatto - ha detto Barattoni - per la nomina di Bakkali in questa commissione. Abbiamo bisogno di proseguire nel lavoro di superamento delle carenze infrastrutturali di tutta la Romagna e in particolare di quelle della provincia di Ravenna, un impegno che anche la Regione sta portando avanti. Rispetto a questa priorità, la presenza di Bakkali rappresenta un ottimo risultato. Sono certo che eserciterà il suo ruolo con l’impegno, la dedizione e la passione che ha sempre dimostrato. Quello delle infrastrutture aeroportuali e ferroviarie, è un argomento molto importante per noi anche dal punto di vista turistico poiché l’attrattività di un territorio si misura sempre più anche in base alla qualità delle sue connessioni. È un risultato di grande opportunità per la nostra provincia e per tutta la regione".