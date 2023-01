Sul balcone del Comune spunta la bandiera arcobaleno, il prefetto la fa rimuovere. "Si rispetti la legge"

La bandiera arcobaleno è stata rimossa dal Comune di Ravenna. Accade a seguito delle segnalazioni giunta da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, citta-Forese-Lidi. "Il rispetto delle leggi e della legalità, é un principio che non ammette deroghe. Nemmeno quando ad essere infrante sono leggi apparentemente banali, poiche si parte dal presupposto imprescindibile che se una questione é stata normata dal Legislatore, essa non é affatto banale o poco importante. Lo stesso vale per l'esposizione di bandiere e simboli diversi da quelli istituzionali sulle facciate dei palazzi pubblici".

A Ravenna l'amministrazione de Pascale, già da diversi mesi, esponeva la bandiera arcobaleno sul balcone della Redisenza comunale, proprio al centro delle bandiere istituzionali. "A nulla sono valsi i nostri reclami - spiega Veronica Verlicchi -. Così come rimangono costantemente lettera morta le tantissime proposte che rivolgiamo a sindaco e giunta nell'interesse della nostra Comunità e del nostro territorio. Il 2 gennaio scorso ci siamo rivolti al prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, che già avevamo interpellato per l'annosa questione dell'interruzione del servizio di illuminazione pubblica. Il Prefetto ha avallato la nostra segnalazione, invitando il sindaco a rimuovere la bandiera arcobaleno. E cosi la bandiera arcobaleno é stata finalmente rimossa dalla balconata di Palazzo Merlato".

"E' bene precisare che l'azione de La Pigna è unicamente rivolta al rispetto della normativa e non certo contraria alla bandiera della pace in quanto tale - conclude la nota -. Ci saremmo, infatti attivati, anche in presenza di una qualsiasi altra bandiera che non fosse quella della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e del Comune di Ravenna. Gli edifici pubblici devono esporre solamente le bandiere previste dalla legge. Desidero, infine, ringraziare il prefetto Castrese De Rosa per aver dimostrato ancora una volta attenzione verso le segnalazioni che provengono dai Ravennati e per aver esercitato con tempestività i poteri di vigilanza che la legge in materia gli assegna", conclude la nota.