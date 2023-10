Bandiera di Israele, la sinistra: "Vergognosa presa di posizione del Comune"

La sinistra ravennate prende posizione e si schiera contro la decisione del Comune di Ravenna di esporre a Palazzo Merlato la bandiera di Israele a seguito dei violenti fatti avvenuti nei giorni scorsi nel Paese. "Non siamo meravigliati dall’esplosione di violenza che sembra avvolgere nuovamente le terre mediorientali - scrivono in un comunicato congiunto Partito Comunista, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito Comunista Italiano - Non ci stupisce l’attacco dei militanti palestinesi che ha lacerato una normalità che si trascina da ormai da molti decenni. Una normalità fatta di quotidiani soprusi, di violenza continua, di uccisioni e torture, di case distrutte con la dinamite, di ulivi sradicati con i bulldozers, di un popolo da 75 anni privato della propria terra e del proprio lavoro, costretto a vivere in immensi campi profughi oppure relegato in quella grande prigione a cielo aperto che è la Striscia di Gaza".

"Non ci stupiscono neppure le reazioni del quadro politico-istituzionale e della stampa di regime italiana completamente allineata a quelle che sono le direttive della NATO e degli Stati Uniti di sostegno assoluto ad Israele - continua il fronte dei partiti di sinistra - Sosteniamo e sosterremo sempre la Palestina e la lotta di liberazione del popolo palestinese contro il giogo sionista di Israele, a prescindere dal giudizio politico sul movimento Hamas. Chiediamo un immediato cessate il fuoco, il rilascio di tutti i prigionieri, compresi quelli che languono da anni nelle carceri israeliane. Chiediamo che si aprano immediatamente colloqui di pace tra tutti gli attori della regione, secondo la formula 'due stati per due popoli'. Chiediamo vengano applicate tutte le risoluzioni dell’ONU sulla questione. Non ci può essere pace senza giustizia".

Diretta all'Amministrazione cittadina, invece, è la reazione di Ravenna in Comune: "Avevamo chiesto che venisse esposta sui palazzi comunali la bandiera della pace. Prima ancora che iniziasse il Consiglio Comunale per decisione della Giunta de Pascale è stata esposta anche la bandiera di Israele". Una decisione "non già del Consiglio (che non ha potuto esprimersi), ma del sindaco ha scelto di privilegiare uno Stato che si presenta come una democrazia ma che in realtà è un regime in cui imperversano apartheid e violazioni della sua stessa costituzione, come dimostrano le manifestazioni che, sino allo scoppio del conflitto, affollavano le sue piazze contro il Governo Netanyahu".

"La decisione del Sindaco dimentica che a pagare il prezzo del conflitto non sono i governanti ma sono le popolazioni, ora anche quella israeliana certo, ma prima, da 75 anni, oltre che ora, soprattutto quella palestinese. Dimentica che le vessazioni e le oppressioni subite dal popolo palestinese sono i semi piantati in un terreno che, alla fine, ha portato a maturazione il raccolto di questi giorni", conclude Ravenna in Comune che condivide la presa di posizione della Casa delle Donne e aderisce alla manifestazione per la pace organizzata per venerdì alle 17.30 in Piazza del Popolo.