Bassa Romagna, Fratelli d'Italia si prepara alle prossime amministrative: "Alla ricerca di candidati a sindaco"

"Questo è il primo passo della campagna elettorale e la prosecuzione del percorso di confronto che abbiamo iniziato con tutte le forze politiche del nostro territorio". A dirlo è il coordinatore di Fratelli d'Italia Bassa Romagna Rudi Capucci, all'inizio dell’incontro pubblico che si è svolto ieri al Salone Estense di Lugo. Un'anticipazione delle idee, progetti e obiettivi che il partito di Giorgia Meloni presenterà in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Diverse tematiche quelle affrontate, dalla cultura alla sicurezza, passando dalla sanità all’agricoltura.

Sono intervenuti il segretario provinciale e capogruppo in consiglio comunale di FdI a Ravenna Alberto Ferrero, il portavoce di Gioventù Nazionale e capogruppo in consiglio a Bologna Stefano Cavedagna, Gian Marco Grandi responsabile delle comunicazioni con delega alla Cultura di Fratelli d’Italia Bassa Romagna, Enrico Randi, Presidente di Risveglio Italiano, Riccardo Vicari, referente provinciale di Gioventù Nazionale, Nicholas Anzellotti, referente provinciale dell’associazione ambientalista Fare Verde onlus, Daniele Macagnino consigliere comunale di Massa Lombarda e Gianfranco Rambelli, Responsabile agricoltura di Fratelli d’Italia Bassa Romagna.

Erano inoltre presenti esponenti di altri partiti come Claudio Baldini consigliere della Lega nell’Unione dei comuni della Bassa Romagna, Gabriele Padovani, fondatore di Area Liberale, Mauro Marchiani capogruppo del M5S intervenuto in qualità di segretario provinciale UGL sanità e Davide Solaroli, consigliere comunale di Lugo nel Gruppo misto. "Adesso chiedo ancora più impegno e collaborazione a tutti i nostri alleati, siamo alla ricerca di personalità importanti da valutare come candidati a sindaco e vogliamo farlo con la massima collaborazione", ha concluso Capucci.