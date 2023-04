Bassa Romagna, Mattia Valgimigli nuovo consigliere della Lega nell'Unione dei Comuni

C'è un cambio tra i banchi dell'opposizione nel Consiglio dell’unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il leghista Mattia Valgimigli prende infatti il posto della dimissionaria Barbara Magnani. "Ringrazio il consiglio comunale di Lugo per aver sostenuto la nomina. Alla collega Barbara, dimissionaria per impegni lavorativi, va il mio riconoscimento per il lavoro svolto finora - afferma Valgimigli - Presenza, impegno e confronto saranno i valori che la Lega continuerà a portare in unione, in accordo con tutto il lavoro svolto sul Comune di Lugo fino ad ora.”

"Mi congratulo con il collega e amico Mattia Valgimigli neo consigliere dell’Unione, sono certo che saprà portare avanti con dedizione l'eccellente lavoro incominciato dalla consigliera Barbara Magnani quasi 4 anni fa all’interno dell’Unione de Comuni, alla quale va il mio ringraziamento - dichiara il segretario della Lega di Lugo, Francesco Martelli - I voti che hanno permesso l’elezione di Valgimigli ieri sera vanno ben oltre il perimetro del nostro gruppo, una prova di rispetto e fiducia verso il gruppo consiliare della Lega. Da quando è incominciata la nostra esperienza in consiglio comunale siamo sempre stati promotori un’opposizione seria e costruttiva, cercando sempre il dialogo con tutte le forze politiche e civiche del territorio. È motivo di orgoglio per noi il rapporto di leale collaborazione che si è creato in questi anni con il gruppo Per la Buona Politica, di cui apprezziamo la competenza e l’esperienza dei suoi membri".