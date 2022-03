Beccari (PD) interroga su completamento di via del Drizzagno a Sant’Alberto: “Esigenza molto sentita dagli abitanti”

il Consiglio Territoriale di Sant’Alberto ha da tempo sottoposto all’attenzione dell’amministrazione comunale la richiesta di realizzazione di un intervento di completamento di via del Drizzagno, strada che corre parallela all’asse viario principale dell’abitato di Sant’Alberto, dall’ingresso del paese fino all’altezza della piazza. “Via del Drizzagno – dice la consigliera Stefania Beccari del PD - nasce dal tombamento dello scolo Poazzo. Parte della strada, in particolare il tratto ricompreso tra via Naviglio Zanelli e via Taparelli, si presenta come ogni altra strada comunale, con asfaltatura, illuminazione pubblica, segnaletica, e abitazioni con numeri civici su ambo i lati. Il tratto tra via Beltrami e via Naviglio Zanelli è invece ghiaiato, parzialmente interdetto al traffico e privo di illuminazione e segnaletica. Nel paese è sentita l’esigenza di costruire le condizioni necessarie perché il tratto stradale possa entrare a far parte della normale viabilità interna dell’abitato, a beneficio delle attività commerciali prospicienti e con decongestionamento del traffico e dei fenomeni di sosta senza regole sul tratto limitrofo di via Guerrini. Chiediamo pertanto al Sindaco e alla giunta di ricevere informazioni sullo stato di avanzamento del percorso e sulla realizzazione dello studio di fattibilità.”