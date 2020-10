Bertolino (Alleanza di Centro): "Valorizzazione delle aree verdi? Non ci risulta"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

"Apprendiamo che il nostro sindaco durante la serata di chiusra della festa dell’unità ha dichiarato che una delle priprità del futuro è il riassetto urbano anche attraverso la cultura e valorizzazione delle aree verdi. La valorizzazione delle aree verdi al momento non ci risulta sià un priorità oppure a noi non è chiaro il concetto di valorizzazione; prendiamo ad esempio i due nuovi poli scolastici di San Michele e di Via Vicoli a Ravenna che sorgeranno a discapito di due aree verdi.

Ed il futuro riassetto urbano delle due zone certo creerà non pochi disagi ai residenti che già hanno manifestato le loro perplessità attraverso le relative petizioni; residenti che avevano scelto di acqustare casa in zone verdi che presto diventeranno grigie. Aree verdi che a Ravenna in molti casi sono state abbandonate a se stesse dall’amministrazione comunale e di conseguenza diventate propietà di soggetti poco raccomandabili con tutti i disagi e le problematiche di sicurezza che ne conseguono per i residenti. Tutto questo va a cozzare brutalmente anchr con le politiche “green” sbadierate dalla regione che a Ravenna pare che al momento non siano state recepite".

Mauro Bertolino

Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori