Biciclette in centro, Tritto (FI): "Senza le rastrelliere vengono penalizzate tante attività"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

E’ sicuramente opportuna la concessione di numerose autorizzazioni all’uso del suolo pubblico per distese di tavolini ai vari esercenti e su questo bene ha fatto il governo a favorirle come bene fa un’amministrazione pubblica a mettere nelle condizioni di lavorare quegli imprenditori che hanno sofferto più di altri le restrizioni pandemiche.

Tuttavia in una città tradizionalmente amica delle biciclette quale si può definire la nostra, gli interessi e le esigenze devono essere valutati con il giusto equilibrio. Ampie zone del centro storico tradizionalmente note come idonee al “parcheggio” per i velocipedi sono improvvisamente state del tutto private delle rastrelliere senza che apparentemente vi sia un piano dell’amministrazione per risolvere il problema.

Succede pertanto che esercenti di settori merceologici diversi da quelli che fanno servizio al tavolo finiscano per subire danni dal venir meno delle rastrelliere in un momento in cui tutto serve tranne che la pubblica amministrazione con proprie scelte finisca per mettere gli uni contro gli altri. Si pensi alla zona di Piazza Costa, a quella di Piazza del Popolo e persino a quella di via Corrado Ricci, per la quale, almeno, si suppone che passato il giro d’Italia vengano immediatamente ricollocate quelle che sono state recentemente spostate.

E’ chiaro che l’emergenza pandemica e anche le modalità per uscirne sono una prova che non ha precedenti anche su questioni pratiche di minor impatto, ma è necessario porre la giusta attenzione anche a simili dettagli se si vuole uscire da questa crisi il prima possibile.

Nicola Tritto - Forza Italia