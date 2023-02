Biglietto a bordo del traghetto di Marina: approvata la mozione per chiedere il ripristino

Nella seduta di martedì il consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità la mozione “Ripristinare l’acquisto del biglietto a bordo del traghetto Marina di Ravenna-Porto Corsini gestito da Start Romagna”, presentata da Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier); Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi); Filippo Donati (Viva Ravenna); Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia); Renato Esposito (Fratelli d’Italia); Daniele Perini (Lista de Pascale); Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle); Andrea Vasi (Pri), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare).

"Da sempre Start Romagna per ovvie ragioni di praticità ha sempre predisposto il servizio di emissione biglietto sia a bordo che da terra ma nel periodo covid, Start ha sospeso il servizio a bordo lasciando la sola possibilità ai fruitori del servizio di acquisire solo da terra il titolo nella biglietteria automatica e nel periodo turistico dall’operatore a piedi che li emette girando fra le macchine ferme nella fila di attesa dell'imbarco del traghetto stesso - si spiega nel documento - Ad oggi il servizio relativo all'acquisto del biglietto nonostante che tutta Italia sia tornata ormai a tutti gli effetti alla normalità, rimane ancora fermo al maggio 2020. Il marinaio a bordo fa le stesse operazioni di prima, da indicazioni logistiche, controlla la validità dei biglietti ma inspiegabilmente non riceve il denaro per emettere il biglietto, cosa invece che svolge nella stagione estiva il collega a terra".

Con la mozione, quindi, si impegnano sindaco e Giunta a "richiedere a Start Romagna di valutare di ripristinare il servizio di biglietteria a bordo del traghetto che collega le località di Marina di Ravenna e Porto Corsini e di esentare da eventuali maggiorazioni i portatori di handicap - e inoltre - a richiedere a Start Romagna di valutare di ripristinare il servizio di biglietteria a bordo del traghetto, con pagamento in contanti esentando dalla maggiorazione i portatori di handicap". Sono intervenuti nel corso della discussione: Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier), Nicola Grandi (Viva Ravenna), Stefania Beccari (Pd), Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare), Andrea Vasi (Pri), Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia), Filippo Donati (Viva Ravenna), Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle), Daniele Perini (Lista de Pascale).