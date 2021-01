Bilancio di previsione, nuove convocazioni per le consulte del territorio lughese

Prosegue la presentazione del bilancio di previsione nelle consulte di decentramento da parte del sindaco e della giunta del Comune di Lugo. Mercoledì 20 gennaio è convocata alle 19 la seduta delle Consulte di Lugo est e San Potito con all’ordine del giorno la presentazione del bilancio di previsione 2021-2023. Giovedì 21 gennaio alle 18.30 è in programma la seduta delle consulte di Voltana-Chiesanuova-Ciribella e Giovecca-Frascata-Passogatto. In questa occasione l’ordine del giorno prevede, oltre alla presentazione del bilancio di previsione, anche la sostituzione della segretaria della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella. Entrambe le sedute si svolgono in modalità videoconferenza. Interverranno il sindaco e gli assessori del Comune di Lugo.