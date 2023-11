Bilancio di previsione, via libera alla variazione: spese per riscaldamento e trasporti, ma cassa in attivo

Il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato a maggioranza l'ultima variazione al bilancio di previsione 2023-2025, presentata dall'assessore Livia Molducci. In primis, l'assessore segnala che "c'è equilibrio generale di bilancio nella gestione di residui" e "una situazione di cassa in buon attivo". "Con questa delibera facciamo le ultime variazioni di bilancio che riguardano alcune spese ineludibili - spiega - che finanziamo con parte dell'avanzo di amministrazione, sia vincolato, sia libero".

In dettaglio, scrive la Dire: "Una spesa significativa - prosegue l'assessore - viene imputata alla gestione del contratto per il riscaldamento di scuole ed edifici pubblici, un importo di 1,2 milioni di euro, viene integrato il fondo previsto per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti pubblici per l'importo di 800.000 euro, già accantonato, cui si aggiunge l'importo per arrivare alla somma finale di 1,3 milioni di euro". Sono poi "rimpinguati" anche i capitoli del trasporto pubblico e scolastico di 165.000 euro e viene stanziato "un ulteriore trasferimento ad Acer - spiega l'assessore al bilancio - per la manutenzione e il ripristino di immobili per renderli disponibili a chi è in graduatoria, per un importo di 100.000 euro". E poi "il resto di importo di avanzo libero sarà utilizzato per finanziare investimenti". In conclusione, "la situazione di cassa è in attivo, vincoli di finanza pubblica rispettati", termina Molducci.

Sulla variazione, l'opposizione interviene denunciando la mancanza di intervento da parte dell'amministrazione rispetto all'esenzione delle utenze per i cittadini alluvionati: "Non si è toccato il bilancio di una lira e si continua a spendere come se non fosse successo niente", punta il dito Ancisi. La variazione di bilancio è quindi approvata con 18 voti della maggioranza, contraria l'opposizione. Approvato con medesimo esito di voto il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022: 18 voti favorevoli della maggioranza (contrari i consiglieri di opposizione Ancarani, Ancisi, Donati, Esposito, Ferrero, Rolando e Verlicchi).Infine, il Consiglio si esprime all'unanimità con favore sulla variazione portata dall'assessore Federica del Conte, relativa ai lavori di "una nuova costruzione in sostituzione della scuola primaria di Ponte nuovo, progetto finanziato attraverso il Pnrr".