Bilancio e illuminazione pubblica: si riunisce il consiglio comunale

Domani, martedì 16 luglio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Rimozione del terreno di fronte al cimitero di San Zaccaria, il Comune acceleri lo smaltimento”, presentato da Andrea Vasi, capogruppo Pri; “Degrado area sgambamento cani in via Cicognani” di Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia; “Stato dei lavori della pubblica illuminazione a Savarna, a cura di Nadia Graziani, consigliera del gruppo Pd.

Seguirà l’informativa in merito alla concessione di contributi straordinari ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del regolamento per la concessione di contributi nel primo semestre 2024 a cura dell’assessora al bilancio Livia Molducci. Quindi si passerà alle interrogazioni: "Dalla tassa di soggiorno le risorse per restaurare l'opera del Vasari", presentata da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco; "Fornitura di arredi presso il Polo per l'infanzia 0-6 anni di Mezzano", a cura di Maria Gloria Natali, consigliera gruppo Pd.

Saranno esaminate e votate le proposte di deliberazione: “Approvazione deliberazione “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024-2026. Terza variazione al bilancio di previsione e piano esecutivo di gestione 2024-2026. Applicazione dell’avanzo di amministrazione 2023 dell’Istituzione Museo d'arte della città” e “Approvazione assestamento generale e salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione 2024-2026. Applicazione quota parte dell'avanzo di amministrazione 2023 - biblioteca Classense, su cui relazionerà l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia.

Infine verrà trattata la mozione "Rimuovere le criticità di intervento dei mezzi di soccorso 118 al porto di Ravenna", presentata da Cinzia Valbonesi e Gianmarco Buzzi, consiglieri del gruppo PD e da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5Stelle.