Bilancio previsionale, Perini (Ama Ravenna): "Realistico, sano e in pareggio"

Ritengo opportuno sottolineare la valenza del bilancio di previsione 2024, di uno strumento che per quanto attiene la nostra realtà, per il 2024 appunto, appare senz'altro 'realistico, sano, in pareggio'. Quello 2024 giunge dopo quattro anni assai difficili in cui i bilanci hanno dovuto tener conto, tra l'altro, dell'emergenza Covid-19 e del considerevole aumento delle spese energetiche a causa della crisi internazionale. Si è proceduto a tagli maggiori sul personale per il rinnovo del contratto del sociale, si registra un aumento del 19% dei costi, ma questo - va adeguatamente evidenziato - non ha comportato aumenti delle rette degli asili nido e delle case e strutture per anziani e disabili.

Inoltre vengono spesi, sempre a livello di sociale, cinque milioni e 500.000 euro per educatori e sostegni scolastici, contro il precedente un milione e 800.000. Un bilancio 'sofferto, certo non facile', chiamato a confrontarsi con il più 13% dei costi del gas e con le ridotte entrate IMU da piattaforme, ma che ci fa guardare con prudente ottimismo al futuro, capace com'è di garantire servizi primari funzionanti, di elevata qualità, che pongono la nostra città al terzo posto in Italia per efficienza dei servizi sociali, educativi ed assistenziali erogati.

Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna