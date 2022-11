Bonifica da ordigni bellici nel cantiere della piscina: "E' solo un'operazione precauzionale"

Alcuni cittadini residenti nella zona di viale Alberti a Ravenna hanno notato, nei giorni scorsi, all’altezza della piscina comunale di via Falconieri, lavori in corso su un’ampia area recintata. Grande apprensione ha suscitato in loro un cartello che indicava una “Bonifica da ordigni bellici” da parte di un'impresa per conto del Ministero della Difesa. Al fatto si è interessata anche Lista per Ravenna: "Non essendone stata data notizia, neppure all’interno dell’amministrazione comunale, abbiamo chiesto chiarimenti al capo-area delle infrastrutture civili".

Questa la risposta: “Le attività in corso riguardano la bonifica da ordigni bellici dell’area su cui è previsto l'ampliamento della piscina comunale. Queste bonifiche si rendono necessarie in territori che, come il nostro, sono stati teatro di combattimenti e sono propedeutiche all'impianto di qualunque cantiere, anche di prospezione. Pertanto non sono finalizzate all'esecuzione delle opere in sé, ma a garantire la sicurezza di tutti gli operatori che si avvicenderanno sul sito, partendo dai professionisti che faranno le indagini per la costruzione degli edifici. Il lotto in questione è un'area di recente acquisizione da parte dell'amministrazione comunale sul quale non risulta sia mai stato costruito alcunché dal dopoguerra. Pertanto, in via del tutto precauzionale ed al fine di tutelare la sicurezza degli operatori, si è deciso di procedere alla bonifica prima dell'effettuazione di qualunque altra indagine che comporti movimenti terra”.

"Sulla nuova piscina, e in particolare sul suo ampliamento, si è discusso e si discute tanto - conclude Lista per Ravenna - Su questo intervento, si può solo condividere. Se mai sarebbe stato utile un preavviso pubblico al fine di evitare allarmi o timori nei cittadini ignari".