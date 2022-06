Borgo Montone, La Pigna: "Erba alta e buchi in strade e marciapiedi. Una situazione di degrado totale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Vergognosa. L’unico termine che si può utilizzare per descrivere la situazione di degrado totale in cui versa Borgo Montone, come testimoniano le foto allegate. Erba alta in ogni angolo, pericolosi avvallamenti del manto stradale segnalati solo con coni spartitraffico e l’immancabile cartello “degrado da radici”. Sono solo alcuni esempi delle problematiche che affliggano il suddetto Borgo ma che sono, purtroppo, presenti su tutto il territorio comunale: dai Lidi, al Forese al Centro Urbano.

La necessità di interventi di riqualificazione di asfalto e marciapiedi, lo sfalcio dell’erba sistematico, la sistemazione delle problematiche create dagli impianti radicali degli alberi, è evidente. Tuttavia, la nostra amministrazione comunale continua a fare orecchie da mercante, minimizzando ad ogni occasione possibile le problematiche ed assicurando interventi che però, poi, non vengono effettuati.

Com’è possibile continuare a tenere la nostra città e le altre località del nostro Comune, in questo perdurante stato di degrado e di abbandono. È evidente che a questo Giunta, così come a quella precedente di medesimo segno politico, manca completamente la capacità di programmare gli interventi e ancor prima quella di analizzare il territorio e prevenire situazioni di una tale gravità.

Lista civica La Pigna