Bretella di Porto Fuori, Ancisi (LpRa) chiama a raccolta le opposizioni: "Opera dannosa"

In sintonia con il comitato popolare di Porto Fuori “Io dico no bretella”, il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, ha chiamato a raccolta i colleghi di opposizione per convocare le due commissioni del Consiglio comunale n. 3 "Assetto del territorio" e n. 8 "Ambiente", proprio per discutere su come "salvare Porto Fuori da una cementificazione brutale".

"Nel comune di Ravenna si sta per avviare, nella parte est di Porto Fuori, una nuova maxi lottizzazione edilizia, che intende cementificare 85.697 metri quadrati di terreno vergine agricolo per costruirvi 17.110 metri quadrati di case (pari a qualche centinaio di appartamenti), ed un centro commerciale, spazzando via anche 80 orti sociali degli abitanti del paese, generalmente anziani - spiega Ancisi - Come compensazione di tanto massacro i beneficiari di questo progetto urbanistico avrebbero dovuto costruire, congiuntamente ai titolari di un’altra nuova lottizzazione edilizia da insediare sulla parte ovest, la circonvallazione del paese. Saltato questo piano, la circonvallazione, ora chiamata “bretella”, si fermerebbe a metà, sulla via Staggi, di fatto inutile allo scopo".

Un'opera che trova l'opposizione di vari cittadini di Porto Fuori, che la riterrebbero "dannosa. Innanzitutto perché invasiva di campi agricoli e di orti, sfregio paesaggistico ad un’area storicamente rurale e distruzione abnorme di suolo verde. Dopoché la residua potenzialità edificatoria del centro abitato è stata totalmente consumata da due precedenti lottizzazioni edilizie, si aggravano così le criticità manifestate dalla recente alluvione e dalla crisi climatica. Il tracciato della bretella nuocerà inoltre ad un centinaio di abitazioni che le sorgono a fianco, sottoponendole ad inquinamento atmosferico e acustico - afferma Ancisi - Si chiede dunque, prioritariamente, di rinunciare alla bretella, essendone venuto totalmente a mancare il presupposto di pubblica utilità, a favore di altre opere veramente vantaggiose per i cittadini di Porto Fuori, da sottoporre alla loro valutazione in assemblea pubblica. Quanto meno di disporre che il tracciato ne riduca notevolmente l’invasività e la nocività".